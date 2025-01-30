Labaro Viola

Gazzetta: “Cataldi spinge per esserci contro il Genoa, sta recuperando. Pablo Marì fa il suo esordio?”

Cataldi sta cercando di recuperare dai problemi fisici

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 gennaio 2025 09:01
Gazzetta: “Cataldi spinge per esserci contro il Genoa, sta recuperando. Pablo Marì fa il suo esordio?” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Rassegna Stampa
Fiorentina
Cataldi
Mari
Condividi

Domenica prossima la Fiorentina ospiterà al Franchi il Genoa, in una situazione di emergenza a centrocampo data l'assenza di Adlì che ha rimediato un'espulsione dalla panchina domenica sera contro la Lazio. Danilo Cataldi sta spingendo per essere presente, sta recuperando ma ancora non si può sapere se verrà impiegato dal primo minuto. L'altro dubbio è se vedremo Pablo Marì, che verrà presentato in giornata, all'esordio in maglia viola. Lo riporta La Gazzetta dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/pedulla-zaniolo-a-firenze-se-la-dea-trova-il-sostituto-per-fagioli-si-studia-la-formula-con-la-juve/286769/

Continua a leggere su www.labaroviola.com

Segui Labaro Viola

tiktok