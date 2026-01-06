Riecco Cataldi: pedina indispensabile per Sarri e rimpianto della Fiorentina

La Lazio si prepara alla gara di domani contro la Fiorentina in una situazione tutt’altro che semplice. I biancocelesti dovranno infatti fare i conti con diverse assenze, soprattutto in attacco e a centrocampo, causate da problemi fisici e squalifiche che riducono le scelte a disposizione dell’allenatore. In un contesto di emergenza, però, una certezza c’è: Danilo Cataldi sarà regolarmente in campo.

Per Cataldi non sarà una partita come le altre. Il centrocampista affronterà infatti la sua ex squadra. In questa stagione sta trovando grande continuità con la maglia della Lazio, giocando spesso da titolare anche a causa del problema alla pubalgia che ha colpito Rovella, costretto persino all’intervento chirurgico.

Cataldi è sempre stato considerato un giocatore importante da Maurizio Sarri. Già due anni fa, durante la precedente esperienza del tecnico toscano sulla panchina biancoceleste, il centrocampista era ritenuto indispensabile per equilibrio e intelligenza tattica. Qualità che sta dimostrando anche quest’anno: 16 presenze, 1 gol e 1 assist raccontano solo in parte il suo contributo, fatto soprattutto di ordine, gestione dei ritmi e letture di gioco fondamentali per la squadra.

Il rimpianto per Cataldi è ancora vivo in casa Fiorentina. Il club viola aveva deciso di non riscattarlo, una scelta maturata dopo le dimissioni di Palladino, allenatore al quale il giocatore era fortemente legato, e anche a causa dell’alto ingaggio che percepiva alla Lazio. Nella scorsa stagione Cataldi era arrivato a Firenze in prestito, disputando un campionato più che positivo: 33 presenze, 3 reti, ma soprattutto un ruolo centrale nello spogliatoio e in campo, dove si era imposto come leader.

La sua assenza si sta facendo sentire. Nicolussi Caviglia, individuato come possibile sostituto, non è riuscito a garantire lo stesso rendimento. Senza Cataldi, il centrocampo viola ha perso personalità, equilibrio e una guida capace di tenere unita la squadra nei momenti difficili. Ancora oggi la Fiorentina è alla ricerca della formula giusta per ritrovare stabilità in mezzo al campo.

Domani, quindi, Cataldi vivrà una sfida da ex dal sapore speciale. La speranza, per chi lo ha lasciato andare, è che il suo peso specifico non risulti decisivo anche questa volta. Per la Lazio, invece, rappresenta una risorsa fondamentale in una gara che si annuncia complessa e combattuta.