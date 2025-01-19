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Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

I convocati per la sfida contro il Torino

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 10:46
Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina? -
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Raffaele Palladino ha reso noti i convocati per la partita di oggi contro il Torino guidato da Vanoli. Come dichiarato in conferenza stampa, Cataldi non sarà disponibile a causa di un problema fisico, mancano anche Kayode e Ikonè, due calciatori in uscita. Ecco l'elenco completo dei convocati:

Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

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