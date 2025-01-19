Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?

I convocati per la sfida contro il Torino

Raffaele Palladino ha reso noti i convocati per la partita di oggi contro il Torino guidato da Vanoli. Come dichiarato in conferenza stampa, Cataldi non sarà disponibile a causa di un problema fisico, mancano anche Kayode e Ikonè, due calciatori in uscita. Ecco l'elenco completo dei convocati:

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kouame-affascinato-dal-torino-oggi-contatto-per-chiudere-lo-scambio-con-sanabria/285279/