Convocati Fiorentina: Cataldi out. Fuori anche Kayode e Ikonè: cessione vicina?
I convocati per la sfida contro il Torino
A cura di Redazione Labaroviola
19 gennaio 2025 10:46
Raffaele Palladino ha reso noti i convocati per la partita di oggi contro il Torino guidato da Vanoli. Come dichiarato in conferenza stampa, Cataldi non sarà disponibile a causa di un problema fisico, mancano anche Kayode e Ikonè, due calciatori in uscita. Ecco l'elenco completo dei convocati:
https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-kouame-affascinato-dal-torino-oggi-contatto-per-chiudere-lo-scambio-con-sanabria/285279/