Il Genoa rimonta due gol anche alla Lazio, ma Cataldi al 97’ fa un favore alla Fiorentina

30 Gennaio · 23:06

cataldiFiorentinaGenoaLazio

Dopo un'altra grande rimonta, i rossoblù crollano nel recupero: rigore decisivo concesso dal Var e trasformato dall’ex viola

All’Olimpico va in scena un anticipo di Serie A ricco di emozioni e colpi di scena, con la Lazio che strappa i tre punti al Genoa grazie a un calcio di rigore trasformato da Danilo Cataldi in pieno recupero. Una decisione pesantissima, arrivata al 97’, che beffa i rossoblù dopo una rimonta che sembrava aver messo al sicuro un pareggio fondamentale in chiave salvezza.

Il match si accende interamente nella ripresa. Sono i biancocelesti a rompere l’equilibrio con Pedro, freddo dal dischetto nel trasformare il primo rigore della serata. La Lazio sfrutta l’inerzia e poco dopo trova anche il raddoppio con il nuovo acquisto Taylor.

Il Genoa però non molla, confermando carattere e resilienza già mostrati nel turno precedente contro il Bologna. I rossoblù reagiscono con forza: prima Malinovski accorcia le distanze su rigore, poi Vitinha completa una rimonta che sembrava insperata, gelando l’Olimpico e regalando ai liguri un punto d’oro.

Quando la partita pare destinata al pareggio, arriva l’episodio decisivo. A recupero quasi scaduto, l’arbitro Zufferli, richiamato dal Var, ravvisa un fallo di mano in area del norvegese Ostigaard e concede il secondo rigore alla Lazio. Dal dischetto si presenta Cataldi che non sbaglia e firma il 3-2 finale, scatenando l’esultanza dei biancocelesti.

Una sconfitta amarissima per il Genoa, che resta comunque a +6 sulla Fiorentina in classifica, ma con il rammarico di aver visto sfumare un risultato preziosissimo a pochi secondi dal fischio finale.

