Fiorentina oggi in campo, Palladino dovrà valutare le condizioni di Gudmundsson, Gosens e Cataldi 

La sensazione è che con il Monza Palladino tornerà al 4-2-3-1

Sono tanti i nodi da sciogliere oggi per Raffaele Palladino. Il tecnico viola, nel giorno in cui la Fiorentina dopo 48 ore di libertà riprenderà ad allenarsi dopo la batosta subita contro il Napoli, dovrà in primis avere lumi dallo staff medico sulle condizioni tanto di Gudmundsson quanto di Gosens e Cataldi, i tre esclusi eccellenti della sfida di sabato.

L'islandese, reduce da un problema alla caviglia che lo ha messo ko nella fase di riscaldamento durante il match con gli azzurri (il numero 10 era pronto a entrare quando ha avvertito una fitta), rischia di dover saltare l'impegno di lunedì prossimo a Monza qualora le valutazioni alle quali si sottoporrà oggi dovessero suggerire l'inizio di una fase di lavoro differenziato, pur breve che sia (ipotesi non da escludere) mentre per l'ex Lazio e il tedesco le problematiche sono di natura differente: il mediano convive da tempo con un fastidio alla caviglia che lo ha obbligato ad un impegno a scartamento ridotto (ha giocato per 90' solo una delle ultime sei gare) mentre il terzino è vittima di un momento di flessione fisica che ha portato Palladino a lasciarlo per due volte di fila fuori dall'undici iniziale.

Un'analisi verrà fatta anche sull'assetto tattico che verrà proposto all'U-Power Stadium: la sensazione è che il tecnico deciderà di tornare al più consueto 4-2-3-1, il vestito che calza meglio alla sua squadra. Lo scrive La Nazione.

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