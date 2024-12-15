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Nazione: “Palladino recupera Cataldi, farà coppia con Adlì. Ballottaggio Ikoné-Colpani”

Gara decisiva per capire le ambizioni della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
15 dicembre 2024 09:50
Nazione: “Palladino recupera Cataldi, farà coppia con Adlì. Ballottaggio Ikoné-Colpani” - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Per Palladino oggi sarà una gara decisiva per capire le ambizioni della sua Fiorentina. Il tecnico andrà a Bologna con il centrocampo delle grandi occasioni, quello che da più garanzie. Cataldi è recuperato e farà coppia con Adli, che ha riposato giovedì in coppa. Il problema alla caviglia per l'ex Lazio è superato. La difesa sarà quella titolare, con De Gea in porta e la linea Dodò-Comuzzo-Ranieri-Gosens confermata. Nessun dubbio invece su Moise Kean e Lucas Beltran. Sulla destra Palladino dovrebbe optare per il ritorno di Colpani, anche se il ballottaggio con Ikonè c'è. Lo scrive La Nazione

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