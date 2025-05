Moise Kean e Albert Gudmundsson, assenti a Venezia, dovrebbero recuperare entrambi per la gara casalinga con il Bologna di domenica sera al Franchi, anche se il verdetto definitivo arriverà solo fra venerdì e sabato. Al Viola Park, inoltre, verrà fatto il possibile per riavere a disposizione pure Danilo Cataldi, ai box della gara d’andata di Conference con il Betis dove fu costretto ad uscire per un problema muscolare. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.