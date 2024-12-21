Lunedì l’Udinese al Franchi: recuperati Sottil e Cataldi. Turno di riposo per Beltran?

La Fiorentina tornerà oggi a lavorare al Viola Park

Una sgambata la Fiorentina l'ha fatta ieri mattina a Guimaraes prima di prendere il volo intorno all'ora di pranzo per rientrare a Firenze. Pomeriggio libero per i calciatori, che dunque torneranno a lavorare da oggi al Viola Park in vista della sfida contro l'Udinese. Calendario stavolta benevolo, c'è almeno un giorno in più per preparare la partita in programma lunedì alle 18.30. Quella di domani sarà dunque una domenica di lavoro.

Per la sfida contro i friulani gli occhi sono puntati sul recupero di Cataldi e Sottil, entrambi out causa tonsillite dalla trasferta europea. C'è fiducia per poterli mandare in campo entrambi. Dal 1' è atteso il ritorno di tutti i titolarissimi a eccezione di Dodo, appiedato per un turno dal giudice sportivo. Al suo posto ci sarà Kayode, tenuto completamente a riposo in Portogallo. Davanti a De Gea, oltre all'esterno azzurro, dovrebbero dunque agire Comuzzo, Ranieri e Gosens. In mediana non si può prescindere dalla presenza di Adli al fianco di Cataldi.

I dubbi maggiori riguardano l'attacco, dove al centro tornerà Kean. Sottil si candida per una maglia a sinistra (dove però c'è la concorrenza di Beltran), Colpani potrebbe tornare a destra con Gudmundsson in versione trequartista. Almeno dall'inizio potrebbe essere concesso un turno di riposo al Vichingo. In campionato gioca titolare da oltre due mesi e mezzo. L'ultima volta in panchina fu il 6 ottobre contro il Milan. Lo scrive La Nazione.

https://www.labaroviola.com/corriere-fiorentino-palladino-vuole-un-centrocampista-per-frendrup-servono-20-milioni-fazzini-18-resiste-pista-folorunsho/281763/