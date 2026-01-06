Cataldi: “Alla Fiorentina e a Firenze sono stato bene. Quel 1° dicembre fu davvero intenso”

Intervistato dai canali ufficiali della Lazio alla vigilia del match infuocato contro la Fiorentina all’Olimpico, Danilo Cataldi è tornato per un attimo sulla sconfitta incassata in casa dal Napoli la scorsa giornata di campionato: “Ha lasciato un po’ di amarezza, soprattutto per il primo tempo, dove abbiamo avuto delle difficoltà palesi nella gestione del pallone. Sono cose in cui sappiamo di dover migliorare, il Napoli è forte sotto ogni aspetto e ha messo in evidenza tutti i nostri difetti”

Che tipo di partita sarà quella contro la Fiorentina: “Sarà difficilissima perché loro sono in una situazione di classifica impronosticabile a inizio stagione. Se però guardiamo i nomi e la rosa, parliamo di una squadra forte che non ha bisogno di molte presentazioni” Le speranze nel 2026 alla Lazio: “Spero che ci regali tanto, come riportare la Lazio in Europa, quello che mi interessa maggiormente. Sappiamo che non sarà facile e che dovremo dare tutti di più per regalare ai nostri tifosi una seconda parte di campionato

importante”

Per Cataldi però il match contro la Fiorentina non sarà come gli altri, dopo l’anno trascorso in prestito nel club gigliato: “A Firenze sono stato bene, ho ricevuto una splendida accoglienza. Abbiamo fatto un ottimo campionato, arrivando sesti, è normale poi che l’esperienza vada a finire dentro ricordi positivi e negativi, creando situazioni a volte piacevoli e a volte no. Fortunatamente, dopo è andata bene ma il momento dell’accaduto (malore di Bove, ndr) quel 1° dicembre fu davvero intenso”.

Un solo anno in maglia Viola è bastato per lasciare un ricordo positivo tra i tifosi: “Sono contento di questo, all’arrivo misi da subito in chiaro la mia fede calcistica e credo che questo da parte loro sia stato apprezzato. In campo ho dato sempre tutto, come promesso dall’inizio: sapere di aver lasciato qualcosa, è sicuramente un piacere”. Lo riporta Tuttomercatoweb