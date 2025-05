Intanto, dopo un giorno di riposo, la squadra torna ad allenarsi al Viola Park, dove saranno rivalutati tutti gli infortunati, incluso Cataldi, sebbene le possibilità di rivederlo in campo entro la fine del campionato siano minime. Per la Fiorentina, in questo momento, ogni recupero può fare la differenza in un finale di stagione dove c’è ancora, seppur tenue, una speranza europea. Lo scrive La Nazione.