TMW conferma: “La Fiorentina ha deciso di non riscattare Cataldi. Ritroverà Sarri alla Lazio”

Arrivano conferme su quanto raccontato da Alfredo Pedullà a Passione Fiorentina. Come si legge anche su TMW, la Fiorentina ha già preso una decisione sul futuro di Danilo Cataldi, che non sarà riscattato e tornerà così alla base alla Lazio, dove potrebbe rilanciarsi coi colori biancocelesti visto il ritorno in panchina di Maurizio Sarri, con cui ha conquistato da titolare stabile un 2° posto in campionato alla prima stagione assieme. Divenuto punto fermo di Palladino a Firenze, con l’addio dell’allenatore le quotazioni per una permanenza di Cataldi in viola si erano già abbassate drasticamente. Adesso si può invece già di fatto dare per certo che la Fiorentina non spenderà i 4 milioni di euro necessari per riscattare Cataldi, che erano stati concordati con la Lazio la scorsa estate. In quest’ultima stagione disputata a Firenze, Cataldi ha raccolto in totale 34 presenze tra tutte le competizioni, segnando 3 gol, tutti realizzati in Serie A. Ora lo attende un ritorno alla Lazio, nella ‘sua’ Roma. Per provare a riprendere un capitolo che a un certo punto si era interrotto.