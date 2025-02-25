Nazione consiglia Palladino: “Serve il 4-3-2-1. Fagioli non può stare in panchina. Cataldi è crollato”

Il 4-2-3-1 di Palladino non funziona più

Il 4-2-3-1 di Raffaele Palladino non funziona più, per questo motivo serve un'alternativa. L'idea del 4-3-2-1 andrà messa sul campo in fretta, anche se gli infortuni sono un dato di fatto ma non un alibi. Quello di Adli si è sentito in modo particolare.

Cataldi è crollato fisicamente, anche per questo Fagioli in panchina dal l' ha sorpreso. E venerdì con il Lecce realisticamente non ci sarà Kean. La scelta di non prendere un altro attaccante è l'ennesimo enigma che non trova risposta. Lo riporta La Nazione.