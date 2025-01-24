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Cataldi in gruppo da un paio di giorni. Ci prova per la Lazio. Pongracic dal 1’? Palladino ha dei dubbi 

Palladino ha diversi dubbi da sciogliere

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
24 gennaio 2025 08:50
Cataldi in gruppo da un paio di giorni. Ci prova per la Lazio. Pongracic dal 1’? Palladino ha dei dubbi  - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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In questi giorni Palladino capirà se poter contare su Cataldi: l'ex biancoceleste è tornato in gruppo da un paio di giorni ed è stato protagonista anche ieri, in una parte della seduta d'allenamento terminata poi con una partitella con l'Under 18. 

Per l'occasione, prime prove generali in vista della Lazio, match nel quale Palladino potrebbe mettere mano a una linea difensiva spremuta più del dovuto nell'ultimo periodo. In particolare, occhi puntati su Pongracic, anche se le voci di mercato potrebbero non favorire l'inserimento di un calciatore che non gioca un minuto in campionato da fine novembre. Lo scrive il Corriere dello Sport. 

https://www.labaroviola.com/corriere-dello-sport-firenze-non-vuole-piu-vedere-ikone-ma-prade-chiede-11-milioni-offerta-del-nantes/286026/

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