Gazzetta: “Gosens, De Gea e Cataldi verso il riscatto. La Fiorentina può sacrificare Comuzzo”

Gudmundsson, Adli, Colpani, Folorunsho non hanno reso come ci si sarebbe aspettati. Il riscatto di Gud è fissato a 17 milioni e fino ad ora non ha mai fatto la differenza. Adlì è in calo e il prezzo da pagare al Milan è alto, così come quello di Colpani. L’ex Napoli è stato impiegato in diversi ruoli, ma sembra non aver trovare quello a lui congeniale.

La Fiorentina può investire sui riscatti di Gosens e De Gea (il portiere dovrebbe restare salvo clamorosi interessi da parte di big che offrono uno stipendio maggiore). Comuzzo è un giovane con gli occhi puntati addosso, ma con Ranieri e Pongracic, il rientrante Valentini e il pupillo di Palladino Pablo Marì può essere sacrificato. Infine c’è il discorso Cataldi: la sua assenza pesa, è più facile il riscatto a 4. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.