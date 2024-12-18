Sottil e Cataldi saltano il Guimaraes: non sono stati convocati per una tonsillite

La Fiorentina ha diramato il report per spiegare l'assenza di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil dall'elenco dei convocati per la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Di seguito il re...

La Fiorentina ha diramato il report per spiegare l'assenza di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil dall'elenco dei convocati per la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Di seguito il report del club viola: "ACF Fiorentina comunica che i calciatori Danilo Cataldi e Riccardo Sottil non sono stati convocati a causa di una tonsillite".

MALTEMPO A FIRENZE, MA TUTTO RISOLTO PER IL VOLO PER IL PORTOGALLO: LA FIORENTINA PARTIRÀ DALL’AEROPORTO DI PISA

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