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Sottil e Cataldi saltano il Guimaraes: non sono stati convocati per una tonsillite

La Fiorentina ha diramato il report per spiegare l'assenza di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil dall'elenco dei convocati per la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Di seguito il re...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 15:40
Sottil e Cataldi saltano il Guimaraes: non sono stati convocati per una tonsillite -
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La Fiorentina ha diramato il report per spiegare l'assenza di Danilo Cataldi e Riccardo Sottil dall'elenco dei convocati per la sfida di Conference League contro il Vitoria Guimaraes. Di seguito il report del club viola: "ACF Fiorentina comunica che i calciatori Danilo Cataldi e Riccardo Sottil non sono stati convocati a causa di una tonsillite".

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