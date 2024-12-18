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Maltempo a Firenze, ma tutto risolto per il volo per il Portogallo: la Fiorentina partirà dall'aeroporto di Pisa

Maltempo a Firenze, ma tutto risolto per il volo per il Portogallo in vista della sfida di domani contro il Vitoria. Dopo un primo momento di incertezza, il problema è stato risolto spostando la città...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
18 dicembre 2024 15:20
Maltempo a Firenze, ma tutto risolto per il volo per il Portogallo: la Fiorentina partirà dall'aeroporto di Pisa - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 30.03.2024, Fiorentina-Milan, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Maltempo a Firenze, ma tutto risolto per il volo per il Portogallo in vista della sfida di domani contro il Vitoria. Dopo un primo momento di incertezza, il problema è stato risolto spostando la città di partenza. Infatti, la Fiorentina non partirà più dell'aeroporto di Peretola, ma si sposterà a Pisa per imbarcarsi verso Guimaraes.

I CONVOCATI DELLA FIORENTINA PER IL GUIMARAES: OUT SOTTIL, CATALDI, RUBINO E BIRAGHI. C’È PONGRACIC

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