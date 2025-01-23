Cataldi stringe i denti e torna in gruppo, non gioca titolare dal 29 dicembre. La Fiorentina ha bisogno di lui

Cataldi sta attraversando un momento difficile

Danilo Cataldi sta attraversando un momento difficile: non gioca da titolare dal 29 dicembre e ha accumulato solo 11 minuti nel 2025. Reduce da problemi fisici e di salute (bronchite, guaio muscolare e problemi di stomaco), il centrocampista viola punta a rientrare per la sfida contro la Lazio, la squadra in cui è cresciuto.

Dopo aver lavorato a parte, dovrebbe tornare in gruppo, con gli allenamenti decisivi per valutare la sua disponibilità. Cataldi è stato fondamentale per la Fiorentina in campionato, collezionando 13 presenze (12 da titolare) e garantendo equilibrio in entrambe le fasi di gioco. Con lui titolare, i viola hanno ottenuto una media di 1,75 punti a partita, superiore a quella senza di lui (1,5). La sua assenza, dovuta a problemi al tallone e al retto femorale, ha pesato notevolmente, spingendo il club a riflettere sul mercato per rinforzare il centrocampo.

La partita contro la Lazio rappresenta molto per Cataldi, essendo il suo primo incontro da avversario all'Olimpico dopo 246 presenze con la maglia biancoceleste. Determinato a tornare in campo, il centrocampista punta a riconquistare il suo ruolo e aiutare la squadra a superare le difficoltà. Lo riporta il Corriere Fiorentino.

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