Cataldi: "Non abbiamo una gerarchia sulle punizioni. Le ultime nostre partite non sono state buone"

Danilo Cataldi da Atene ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa alla vigilia dell'andata di Conference

Danilo Cataldi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della Conference League, queste le parole del centrocampista della Fiorentina:

"La vittoria di venerdì ci dà un po' di entusiasmo, le ultime partite non erano state buone. Tornare a vincere ci dà serenità. Domani è diverso, in Europa nessuno ti regala niente, ma noi vogliamo vincere perché vogliamo arrivare in fondo a questa competizione".

In quale modulo di trovi meglio?

"Non c'è un modulo in cui mi trovo meglio o peggio, siamo pronti a cambiare sia tra una partita all'altra, sia a gara in corsa. Speriamo di aver trovato il modo giusto per affrontare le partite".

Come state affrontando come squadra quello che è sujccesso in stagione?

"Si affronta in maniera positiva. Vedo sempre nella partita che deve arrivare un'opportunità, la vittoria di venerdì ci ha fatto bane ma domani c'è un'altra sfida importante. Siamo venuti qua per vincere".

Nelle punizioni c'è una gerarchia?

"No, varia in base alle situazioni. Abbiamo giocatori bravi, chi è più convinto di buttarla dentro, batterà il calcio di punizione"