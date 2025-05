Contro l’Udinese Fagioli e Pablo Marì diffidati. Comuzzo e Cataldi da valutare per il rientro

Domenica 25 maggio si chiude il campionato di Serie A 2024/2025. La Fiorentina giocherà in trasferta ad Udine con la speranza di agguantare tre punti, e con un occhio puntato sull’Olimpico di Roma, dove Lazio e Lecce si sfideranno: nel caso in cui la Fiorentina vincesse, e i salentini facessero bottino pieno a Roma, allora per la squadra di Palladino si aprirebbero per il quarto anno consecutivo i cancelli della Conference.

L’Udinese in vista della sfida della Dacia Arena non potrà contare sugli squalificati Lovric e Kristensen, mentre sono in dubbio Bijol e Kamara per problemi fisici. La Fiorentina non ha giocatori squalificati, ma due diffidati di livello: Fagioli e Pablo Marì. Ancora incerte le condizioni di Cataldi e Comuzzo: sapremo nei prossimi giorni se saranno disponibili per l’ultima trasferta di campionato. Dati forniti dalla lega Serie A.