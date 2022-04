Fiorentina-Venezia, 25 i precedenti, 13 le vittorie dei viola. All’andata lo sgambetto dei lagunari

Come scrive Goalist.it, sono 25 i precedenti tra Fiorentina e Venezia con 13 vittorie toscane, 10 dei veneti e 2 pareggi. Si affrontano due squadre che vivono momenti di forma opposti: la Fiorentina ha vinto 5 delle ultime 8 partite di campionato (17 punti, meno solo della Roma con 18) e, dopo la vittoria esterna contro il Napoli, è proiettata verso un posto in Europa. Inoltre, ha vinto le ultime 4 partite casalinghe contro il Venezia segnando sempre almeno 2 gol, potendo contare anche sulla prolificità dei nuovi acquisti (6 reti con 3 giocatori diversi: Cabral, Piatek e Ikoné), a differenza di quelli dei venetifermi ancora a 0.

Il Venezia ha vinto la gara di andata grazie alla rete di Aramu e non vince entrambe le sfide con la Fiorentina dalla stagione 1941/1942 (3-1 in trasferta e 2-1 in casa). Inoltre, ha perso le ultime 6 partite di campionato e in una singola stagione di Serie A non arriva a 7 dalla stagione 1966/1967. Se in attacco Aramu non ha ancora trovato il gol nel 2022 e non segna in trasferta dal play-off di Serie B contro il Lecce (la prossima sarà la sua centesima partita con i veneti), in difesa deve mostrare maggiore concentrazione perché ha già concesso 11 rigori (6 nel solo girone di ritorno): nessuna squadra nei maggiori 5 campionati europei ne ha ricevuti di più contro nella stagione 2021/2022 e dall’inizio del nuovo anno.

