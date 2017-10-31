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Lungo colloquio tra Pioli e Corvino. Le decisioni sulla linea da seguire e sull'allenamento a porte aperte di domani...

Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola riporta che ieri, alla ripresa degli allenamenti, Pioli ha parlato alla squadra e si sia trattenuto particolarmente con il direttore generale Corvino....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
31 ottobre 2017 09:38
Lungo colloquio tra Pioli e Corvino. Le decisioni sulla linea da seguire e sull'allenamento a porte aperte di domani... - Foto Stefano Pioli presentazione Labaroviola.com
Foto Stefano Pioli presentazione Labaroviola.com
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Pioli
Allenamento Fiorentina
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Il Corriere Fiorentino questa mattina in edicola riporta che ieri, alla ripresa degli allenamenti, Pioli ha parlato alla squadra e si sia trattenuto particolarmente con il direttore generale Corvino. La linea è chiara. Analizzare e correggere gli errori ma non esagerare con il "mea culpa" e pensare subito alla Roma. Ed è anche per questo che la società non ha in nessun modo messo in discussione una decisione già presa prima della trasferta in Calabria. E cioè aprire i cancelli dello stadio Franchi per la festività di domani, 1 novembre. Dalle 14,30 è previsto l’allenamento a porte aperte. Un piccolo aiuto in più per questa imprevedibile Fiorentina.

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