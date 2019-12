Le vacanze di Natale per i giocatori della Fiorentina sono giunte al termine. Domani pomeriggio si ritroveranno al centro sportivo per il primo allenamento diretto dal nuovo allenatore, Beppe Iachini.

Dopo una settimana di riposo, comincerà la preparazione in vista della partita contro il Bologna, in programma il giorno dell’Epifania alle 12,30 allo stadio Dall’Ara. La seduta di oggi servirà soprattutto per la conoscenza fra

l’allenatore e la squadra. Iachini intende parlare col gruppo, fare una chiacchierata introduttiva con i suoi giocatori. La squadra lavorerà in palestra e sul campo per rimettere in moto i muscoli. Il nuovo allenatore troverà un

gruppo reduce da un brutto periodo di risultati, caratterizzato da pochi gol

segnati, ma desideroso di ripartire.

Chiesa e Pedro sono rimasti a Firenze durante questa settimana per migliorare la propria condizione. Oggi inizierà ufficialmente l’era e le regole di Iachini e del suo staff.