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ALLENAMENTO A PORTE APERTE: 300 TIFOSI ALLO STADIO. MA NON C'È LA FIESOLE...

Sono circa 300 i tifosi accorsi oggi allo stadio Artemio Franchi per assistere all'allenamento a porte aperte della Fiorentina, non un dato eccezionale,  considerando la giornata festiva.Tuttavia, l'a...

A cura di Tommaso Fragassi Tommaso Fragassi
01 novembre 2017 14:46
ALLENAMENTO A PORTE APERTE: 300 TIFOSI ALLO STADIO. MA NON C'È LA FIESOLE... - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.09.2017, Fiorentina-Bologna, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Tifosi viola Curva Fiesole
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Sono circa 300 i tifosi accorsi oggi allo stadio Artemio Franchi per assistere all'allenamento a porte aperte della Fiorentina, non un dato eccezionale,  considerando la giornata festiva.

Tuttavia, l'atmosfera è tranquilla e la squadra viene applaudita al momento del suo ingresso in campo. Assente la Curva Fiesole, invece, che decide di non presenziare all'allenamento di oggi.

Insomma, pochi colori e poco folclore, ma tanta tranquillità e pieno sostegno morale agli uomini di Pioli, che possono così svolgere un allenamento diverso, vicino a persone che credono fermamente in loro.

Tommaso Fragassi 

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