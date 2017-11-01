ALLENAMENTO A PORTE APERTE: 300 TIFOSI ALLO STADIO. MA NON C'È LA FIESOLE...
Sono circa 300 i tifosi accorsi oggi allo stadio Artemio Franchi per assistere all'allenamento a porte aperte della Fiorentina, non un dato eccezionale, considerando la giornata festiva.Tuttavia, l'a...
Sono circa 300 i tifosi accorsi oggi allo stadio Artemio Franchi per assistere all'allenamento a porte aperte della Fiorentina, non un dato eccezionale, considerando la giornata festiva.
Tuttavia, l'atmosfera è tranquilla e la squadra viene applaudita al momento del suo ingresso in campo. Assente la Curva Fiesole, invece, che decide di non presenziare all'allenamento di oggi.
Insomma, pochi colori e poco folclore, ma tanta tranquillità e pieno sostegno morale agli uomini di Pioli, che possono così svolgere un allenamento diverso, vicino a persone che credono fermamente in loro.
Tommaso Fragassi