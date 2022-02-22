Un ultimo passo per il salto di qualità: gli esterni devono segnare più gol 

Gli esterni stanno spingendo sull'acceleratore. Presto il salto finale?

Con un nuovo finalizzatore di riferimento e con gli esterni offensivi che adesso possono liberare tutta la loro fantasia e qualità. A chi agisce sugli esterni é stato chiesto un cambio di marcia, e a giudicare dalle ultime prestazioni, é stato messo il piede sull’acceleratore. Sia Gonzalez che Sottil. L’ultimo salto di qualità arriverà quando anche gli esterni saranno più concreti sotto porta. Lo scrive Repubblica.

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