Paratici: “Viola Park? A lavorare qui ti senti come al Real Madrid. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi”

Fabio Paratici, ds della Fiorentina, ha rilasciato una lunga intervista al Corriere della Sera: “Ho detto ai giocatori che in campionato, per come si sono messe le cose quest’anno, è necessario soffrire. Lo spazio per godere è l’Europa. Attenzione, si può vincere in entrambe le situazioni. Ma è chiaro che il viaggio a Londra dal Crystal Palace restituisce ai ragazzi la dimensione del loro valore.

Viola Park ai livelli del centro sportivo del Real Madrid? È vero. E in un certo senso è stato un problema supplementare perché a lavorare qui ti senti davvero al Real, salvo bruschi risvegli alla domenica. Alla Fiorentina non esistono ritiri punitivi: quale punizione sarà mai passare qualche giorno qui dentro? Ma ne stiamo uscendo”.