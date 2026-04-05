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Nazione: “La Fiorentina tornerà al Viola Park domani, Pasquetta per iniziare a preparare la gara di Conference”

Rassegna Stampa

Nazione: “La Fiorentina tornerà al Viola Park domani, Pasquetta per iniziare a preparare la gara di Conference”

Redazione

5 Aprile · 09:50

Aggiornamento: 5 Aprile 2026 · 09:50

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Domani parte la missione Conference della Fiorentina

La missione Conference della Fiorentina, per approdare per la quarta edizione di fila alle semifinali del torneo, partirà domani (giorno di Pasquetta) con la seduta di scarico post Verona che servirà anche per fare il punto su infortunati e acciaccati in vista della trasferta di giovedì prossimo a Londra. L’elenco degli indisponibili per la gara di ieri, come noto, era lungo (oltre al solito Lamptey, non hanno preso parte al match del Bentegodi Parisi, Dodo, Fortini, Mandragora e Solomon) e a questo si è aggiunta la notizia che pure Brescianini non è nelle migliori condizioni (e infatti ieri non è partito dal 1′). Lo riporta La Nazione.

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