Dal Viola Park: “Gosens in dubbio per la Roma, potrebbe riposare. Sugli esterni pronti Parisi-Folorunsho”

Robin Gosens è uscito malconcio e stanco dalla sfida di giovedì sera contro il Betis, ed è da considerarsi in forte dubbio per la delicata gara di domenica contro la Roma. Mister Raffaele Palladino sta pensando di gestirlo senza ‘spremerlo’ troppo, visto anche il recente infortunio da cui è rientrato il terzino tedesco. La Fiorentina quindi dovrà giocare una sfida delicata e difficile contro il giallorossi, probabilmente con gli esterni di riserva come Parisi e Folorunsho con il terzino teutonico pronto a subentrare a partita in corso.