Oulai in volo verso Firenze: partito da Istanbul, stanotte l'arrivo a Bologna, poi la corsa a Firenze

L'ivoriano atterrerà a Bologna intorno all'1:00, quindi presumibilmente si metterà subito in viaggio direzione Firenze

Prima tappa Bologna, poi finalmente Firenze. È iniziato il viaggio di Oulai verso la sua nuova avventura con la Fiorentina. Il calciatore è partito da Istanbul con un volo privato ed il suo arrivo all'aeroporto "Guglielmo Marconi" è previsto intorno all'1:00 della notte.

Una volta atterrato nel capoluogo emiliano, Oulai raggiungerà Firenze, dove inizierà ufficialmente il suo percorso in maglia viola. L'arrivo del talento ivoriano rappresenta un altro tassello del mercato al momento fuori da ogni logica previsione della Fiorentina, che continua a rinforzare la rosa in vista della nuova stagione.