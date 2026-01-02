2 Gennaio 2026 · Ultimo aggiornamento: 10:49

Nazione: “Bunker viola al Viola Park. Scelta imposta dalla società ma condivisa da Vanoli e spogliatoio”

2 Gennaio

2 Gennaio 2026

La Fiorentina si è isolata in vista della Cremonese

Scatta il bunker viola. Dal pomeriggio di ieri, giorno del primo allenamento del nuovo anno, la Fiorentina ha deciso di cambiare marcia e di farlo nel modo più netto possibile: ritiro immediato e porte chiuse fino a domenica, quando al Franchi andrà in scena la delicatissima sfida con la Cremonese. Una scelta forte, imposta dalla società, ma che ha trovato la piena condivisione di Paolo Vanoli e di tutto lo spogliatoio. Il precedente con l’Udinese, per certi versi traumatico, è servito se non altro da lezione.

Da qui la decisione di «sparire» al Viola Park, isolandosi da ogni rumore esterno per ritrovare compattezza, concentrazione e quell’attenzione ai dettagli che nelle ultime settimane è quasi sempre mancata. Da ieri il gruppo si è letteralmente rinchiuso nel centro sportivo, con l’obiettivo di preparare al meglio una partita che pesa come un macigno. Lo riporta La Nazione.

