13 Ottobre 2025 · Ultimo aggiornamento: 08:27

Nazione dura: “Il problema dell’attacco della Fiorentina è a Bagno a Ripoli, copione che non funziona”

Firenze, Stadio Franchi, 21.09.2025, Fiorentina-Como, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

13 Ottobre · 08:25

Aggiornamento: 13 Ottobre 2025 · 08:25

DzekoGudmundssonKeanPioliViola Park

Kean, Gud e Dzeko lontano dal Viola Park rinascono

C’è un attacco viola che viaggia a due velocità. Travolgente quando i protagonisti del reparto offensivo della Fiorentina indossano la maglia della Nazionale, prevedibile quando tornano nel grembo di Bagno a Ripoli. È una dicotomia evidente, quasi impressionante nei numeri e nelle prestazioni. Kean, Gudmundsson e Dzeko lontano da Firenze sembrano rinascere, mentre al Viola Park tornano a essere comparse di un copione che non funziona. Le recenti uscite con le rispettive selezioni lo confermano in modo lampante.

La doppietta di Gudmundsson con l’Islanda contro l’Ucraina è stato il primo squillo, la rete di Kean a Tallinn dopo appena 5′ ha fatto il resto, prima che l’infortunio lo fermasse. Anche Dzeko, con la Bosnia, a settembre non ha tradito: gol, leadership e presenza costante nel vivo dell’azione. Insomma, lontano da Firenze il talento non è scomparso. Anzi, riemerge. Quasi come se l’assenza di pressioni e, soprattutto, un sistema tattico più congeniale riuscissero a esaltarli. Basta uno sguardo ai numeri per certificare il paradosso.

Considerando solo le punte che da agosto a oggi hanno accumulato minuti sia con la Fiorentina che con la Nazionale (escluso quindi Piccoli, convocato ma ancora mai impiegato in azzurro), i dati parlano chiaro: Kean, Gudmundsson e Dzeko hanno prodotto in tutto 3 gol con la maglia viola. Con le rispettive Nazionali, invece, il totale schizza a 10, più del triplo. Lo scrive La Nazione.

