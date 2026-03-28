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Allenamento a porte aperte della Fiorentina: al Viola Park 2.000 tifosi presenti, Solomon in gruppo

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Allenamento a porte aperte della Fiorentina: al Viola Park 2.000 tifosi presenti, Solomon in gruppo

Redazione

28 Marzo · 15:44

Aggiornamento: 28 Marzo 2026 · 15:44

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In questi minuti la Fiorentina si sta allenando al Rocco B. Commisso Viola Park di Bagno a Ripoli con un allenamento a porte aperte. Ad assistere alla sessione odierna c’è una buona cornice di pubblico visto i 2.000 tifosi presenti nelle tribune del centro sportivo viola. Non c’è il tifo organizzato ma ci sono famiglie e bambini. Mancano ovviamente i calciatori convocati nelle rispettive nazionali come Moise Kean che dovrà guidare l’Italia alla qualificazione per il mondiale. Regolarmente presente in gruppo Manor Solomon che ha smaltito l’infortunio rimediato contro lo Jagiellonia

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