Edin Dzeko ha parlato allo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park in occasione del Viola Carpet: “È bello vedervi qua. Le prime ore sono state belle ovviamente ho conosciuto tutti i ragazzi e lo staff. Devo dire che sono felice di essere tornato in Italia, soprattutto in un grande club come la Fiorentina ed una città come Firenze”.