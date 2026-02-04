Gazzetta: “Paratici oggi al Viola Park. Dovrà incidere sull’aspetto mentale dei calciatori”

L’arrivo di Fabio Paratici segna l’inizio di una nuova fase per la Fiorentina, dopo un’attesa prolungata dovuta ai suoi impegni contrattuali con il Tottenham. Da oggi entra ufficialmente in carica, con pieni poteri nell’area sportiva, lavorando a stretto contatto con Roberto Goretti e confrontandosi quotidianamente con il direttore generale Alessandro Ferrari, punto di riferimento della proprietà. La sua scelta è stata voluta direttamente da Rocco Commisso e condivisa con tutta la dirigenza.

Paratici arriva al termine di un mercato invernale caratterizzato da una mini-rivoluzione, con cinque nuovi innesti in rosa, e oggi vivrà il suo primo giorno al Viola Park tra riunioni e presentazioni. Firenze lo aspettava già da gennaio, ma il suo debutto è stato rinviato per permettergli di concludere il lavoro in Inghilterra. Domani verrà presentato ufficialmente, occasione in cui illustrerà idee, metodo di lavoro e visione, forte di un’esperienza internazionale e di un approccio instancabile.

Il primo obiettivo resta la salvezza, in un momento delicato dal punto di vista della classifica. Paratici dovrà inserirsi subito nelle dinamiche del gruppo, incidendo anche sull’aspetto mentale dei giocatori, con una presenza costante al centro sportivo. Avrà rapporti diretti con la proprietà, incluso il nuovo presidente Giuseppe Commisso, che ha espresso grande soddisfazione per la scelta. Dopo Juventus e Tottenham, e conclusa l’inibizione legata all’inchiesta sulle plusvalenze, Paratici torna in Serie A con l’attenzione e le aspettative di tifosi e ambiente. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.