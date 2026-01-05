Nazione: “Paratici al Viola Park il 10 o l’11 gennaio. Continua a lavorare sotto traccia per la Fiorentina”

Servirà ancora un po’ di tempo prima di vedere Fabio Paratici come Head of football della Fiorentina. Quanto? Almeno una settimana, visto che l’ex ds della Juventus rimarrà sotto contratto col Tottenham ancora per qualche giorno per espressa richiesta degli Spurs, che però ormai sono al corrente della volontà del diriaente di intraprendere la nuova avventura.

A partire dal 10 o dall’11 gennaio, dunque, ogni momento sarà buono per vedere Paratici al Viola Park, che nel frattempo – pur mantenendo formalmente il suo attuale ruolo di ds al Totten-ham – continuerà a lavorare sotto traccia per il mercato della Fiorentina, visto che l’accordo della durata di 4 anni e mezzo col club di Commisso non è a rischio e verrà presto messo nero su bianco. Solomon, a tutti gli effetti, è stato il primo innesto ma non sarà certo l’ultimo. Lo scrive La Nazione.