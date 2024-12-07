Gazzetta: “Bove ha detto sì al defibrillatore, lunedì verrà operato. Poi la visita al Viola Park”

Non è detto che la sua carriera sia completamente finita, resiste l'ipotesi estero

La decisione è stata presa: nelle prossime ore a Edoardo Bove verrà impiantato un defibrillatore sottocutaneo, che di fatto metterà fine alla sua carriera in Italia. Il calciatore ha dovuto accettare questa decisione brutale, che cambia le prospettive per il futuro, ma è stato (e verrà) seguito in un percorso psicologico per assimilare questa nuova prospettiva di vita. Ma non è detto che la sua carriera calcistica sia definitivamente conclusa: potrà tornare, un po' alla volta, in un campionato che non sia il nostro, visto che la legislazione italiana è piuttosto stringente sul tema.

Poi ci sarà tempo per discutere di una eventuale rescissione con la Roma, club che detiene il cartellino, e per tornare a riatletizzarsi. Non prima però del 2025/26. Il presente però è l'operazione, che verrà svolta nella giornata di lunedì) per impiantare l'apparecchio salvavita.

Una procedura di routine con anestesia in una delle strutture d'avanguardia come Careggi per quanto riguarda il reparto di cardiologia. Dopo ci saranno gli ultimi esami e il ritorno alla vita normale, che non è poco dopo il grande spavento, infine la visita al Viola Park dove i compagni lo attendono. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-contro-il-cagliari-torna-adli-gudmundsson-serve-pazienza-dovrebbe-partire-dalla-panca/279819/