Gosens: “Ho vissuto duri ritiri con Gasp e in nazionale, fondamentale una grande preparazione”

Al termine dell’allenamento pomeridiano al Viola Park, Robin Gosens ha parlato ai canali ufficiali della Fiorentina, raccontando le sensazioni di questi primi giorni di ritiro estivo. Il terzino sinistro tedesco, riscattato in estate dall’Union Berlino, ha mostrato entusiasmo per il clima che si respira a Firenze.

“Questo ritiro sta andando bene, i tifosi sono tanti e ci danno entusiasmo e stimoli. Stiamo lavorando bene, oggi ho anche vinto in partitella e vincere fa sempre piacere”, ha dichiarato Gosens con il sorriso.

Con grande esperienza alle spalle, maturata sia in Germania sia nei duri ritiri con Gian Piero Gasperini, il giocatore ha spiegato il valore di questi momenti di preparazione: “Ho vissuto tanti ritiri, in Germania e con Gasp ho fatto tanto senza palla, ma i ritiri sono questi. Si soffre, ma si soffre volentieri perché serve una grande preparazione per poi stare bene in campo durante la stagione.”

Gosens ha poi parlato del suo ruolo all’interno dello spogliatoio, evidenziando la voglia di essere un punto di riferimento per i compagni: “Sto provando a portare mentalità, disciplina e quello che ho dentro. Non devo cambiare, è quello che sono. Prima di tutto devo mettere in campo tutto quello che ho, poi devo trasmetterlo agli altri ragazzi.”