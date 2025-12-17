Corriere Fiorentino: “Petardi nella notte contro le reti del Viola Park. I carabinieri indagano”

Per due notti di fila (domenica e lunedì) sono stati lanciati petardi contro il Viola Park, il centro sportivo della Fiorentina a Bagno a Ripoli. Non risultano feriti. I carabinieri indagano per risalire ai responsabili. Secondo le prime indagini — che si basano sulle immagini delle telecamere di sicurezza attorno alla struttura sportiva — sette-otto persone avrebbero lanciato una quindicina di petardi contro la rete perimetrale della struttura dove in queste ore la squadra è in ritiro dopo la sconfitta contro il Verona. I carabinieri stanno cercando di identificare chi ha preso parte ai due distinti «blitz». Verosimilmente si tratta di un’azione di protesta contro la squadra viola per il deludente andamento in campionato (la Fiorentina è ultima e non ha ancora vinto una partita).

Tutto questo accade, infatti, in un momento molto delicato. E un clima che sta diventando sempre più infuocato. Dopo i fischi e i cori indirizzati ai calciatori prima a Reggio Emilia, dopo la sconfitta con il Sassuolo, poi al Franchi al termine della sfida persa con il Verona, la tifoseria viola si sta mobilitando per far sentire al club tutto il suo dissenso. Di certo una prima posizione particolarmente dura è quella presa dal Centro Coordinamento Viola Club che con un nota pubblicata lunedì ha fatto sapere di «non riconoscersi più in questa proprietà».

«Leggendo l’intervista del Presidente — si legge nel comunicato dell’ACCVC — speravamo di trovare una “idea” di soluzione invece la paura di retrocedere è aumentata ulteriormente. Possiamo affermare che di quella intervista non abbiamo condiviso niente. Credevamo di poter intraprendere con questa proprietà un cammino diverso dall’aver lottato per non retrocedere tre anni su sette di loro gestione e raggiungere come massimo risultato un sesto posto. Il Presidente ci ha fatto capire che tutto “va bene così … per questo le nostre strade si separano». Intanto anche la Curva Fiesole sta valutando come portare avanti la propria protesta. Dopo aver riempito la città di striscioni, poco prima che Pradè decidesse di rassegnare le proprie dimissioni, il settore più caldo del tifo sta valutando più di un’iniziativa. Lo riporta il Corriere Fiorentino.