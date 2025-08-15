Fagioli: "Abbiamo grandi ambizioni, la Fiorentina ha tutto per fare una grande stagione"

Il centrocampista viola ha parlato dell'avvicinamento alla nuova stagione che comincia giovedì con la Conference

A SKY Sport è intervenuto il centrocampista viola Nicolò Fagioli per parlare della stagione che sta per partire: "Finalmente si ricomincia dopo una lunga vacanza perché abbiamo avuto 50 giorni di riposo dopo Udine e non mi era mai successo, ma ci servivano perché ora siamo pronti per ricominciare con Pioli. Deve essere una stagione importante in cui partiamo con grandi ambizioni e con questo gruppo si può fare bene."

Sulla preparazione: "Al Viola Park abbiamo lavorato bene e con tante persone ogni giorno. Sappiamo che c'è entusiasmo e lo vogliamo coltivare, poi in Inghilterra abbiamo giocato in degli stadi stupendi contro grandi squadre contro cui abbiamo fatto delle buone prestazioni."

Su Pioli: "Lui è un grande allenatore, è stato chiaro da subito e ci ha fatto capire cosa vuole in campo. Pioli pretende tanto da noi, vuole velocità ed aggressione quando dobbiamo recuperare la palla, cura ogni dettaglio. Mi riprende quando sbaglio e mi elogia se faccio bene."