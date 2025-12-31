Nazione: “Capodanno silenzioso. Al Viola Park il messaggio è chiaro: testa bassa e lavorare”

Mentre Firenze si prepara a salutare l’anno vecchio e ad abbracciare quello nuovo tra brindisi, botti e tavole imbandite, c’è un luogo dove il tempo delle feste è stato messo in pausa. Al Viola Park, anche tra oggi e domani, giorno di Capodanno, la parola vacanza semplicemente non esisterà. Due giorni che per la città sono sinonimo di celebrazione ma che per la Fiorentina rappresentano solo un’altra tappa di avvicinamento alla sfida cruciale di domenica contro la Cremonese.

Al Viola Park, a tutti i livelli, il messaggio è chiaro: testa bassa e lavorare. Il programma è serrato e non ammette deroghe. Allenamento questa mattina, poi qualche ora di libertà nel pomeriggio e in serata ma senza alcuna possibilità di festeggiamenti sopra le righe, nemmeno tra le mura di casa. Domani, infatti, tutti dovranno essere puntuali al centro sportivo alle 12 per il pranzo obbligatorio, seguito da una nuova seduta di allenamento. Uno schema che si ripeterà in modo speculare anche venerdì e sabato, quando la partita con la Cremonese si avvicinerà a grandi passi. Il calendario non fa sconti e la classifica nemmeno. In casa viola c’è la consapevolezza che questo non è proprio il momento per distrazioni o concessioni. Lo scrive La Nazione.