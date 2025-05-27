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La Procura della FIGC ha aperto un inchiesta sulla rissa tra Zaniolo e la Roma primavera al Viola Park

La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenato al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il club giallorosso, sarebb...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
27 maggio 2025 11:02
La Procura della FIGC ha aperto un inchiesta sulla rissa tra Zaniolo e la Roma primavera al Viola Park - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 13.04.2025, Fiorentina-Parma, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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La Procura della Figc ha aperto un'inchiesta per fare luce sulla rissa che si è scatenato al termine di Fiorentina-Roma, semifinale del campionato Primavera. E che, secondo il club giallorosso, sarebbe stata innescata da Nicolò Zaniolo: l'ex Roma si sarebbe recato negli spogliatoi, da lì la lite nella quale sarebbero stati colpiti fisicamente due calciatori della formazione Primavera. A riportarlo è l'Ansa, Zaniolo adesso rischia una lunga squalifica qualora la versione dei fatti fornita dalla Roma corrispondesse alla realtà. Vedremo dunque quali saranno gli aggiornamenti

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