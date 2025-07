Nazione: “Tutti al Viola Park da ieri sera, c’è anche Kean. In molti hanno rinunciato a giorni di ferie”

Sono arrivati a Bagno a Ripoli tutti entro la mezzanotte i 33 convocati di Stefano Pioli che, a partire da stamani, inizieranno la preparazione estiva al Viola Park destinata a durare fino al prossimo 27 luglio. All’appello non manca praticamente nessuno, se non un terzetto di giocatori (Brekalo, Christensen e Nzola) che si aggregherà alla maxi truppa solo nei prossimi giorni facendo lievitare il numero a 36. Per il resto gli esuberi dagli ingaggi più pesanti (Kouame, Ikoné, Barak e Sottil) ci sono tutti, al pari delle meteore di passaggio (Sabiri, Infantino e Valentini, ormai vicino al ritorno al Verona) e dell’unico baby di ritorno che nella scorsa stagione in B ha rubato l’occhio a chiunque, ovvero il classe 2006 Fortini.

Presenti tutti i big, anche Kean: la presenza da oggi al centro sportivo indica che senz’altro più di un elemento ha rinunciato a qualche giorno di ferie pur di iniziare fin da subito la nuova stagione (lo stesso discorso vale per Bianco, Ndour e Fazzini, reduci dell’Europeo con l’Under-21 concluso lo scorso 22 giugno): un bel segnale per Stefano Pioli, che questa mattina a colazione potrà finalmente parlare al gruppo al completo prima dell’inizio dei test fisici che faranno da preludio al ritiro vero e proprio. Lo riporta La Nazione.