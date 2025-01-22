Patto di responsabilità al Viola Park, la Curva Fiesole non sarà all’Olimpico. Serve invertire la marcia

Si tratta di un'assunzione di responsabilità

Un'assunzione di responsabilità, per non chiamarla patto ed evitare una figura retorica spesso abusata: quella di Palladino e del suo gruppo ieri alla ripresa degli allenamenti, così da trovare modi concreti e soluzioni efficaci per uscire dalla crisi di rendimento e di risultati in cui è sprofondata la Fiorentina da un mese e mezzo in qua.

E le parole che si sono detti, gli intenti che si sono (ri)promessi, le azioni che hanno pianificato si ripeteranno nei giorni e vanno in un'unica direzione, perché è chiaro a tutti dentro al Viola Park che c'è bisogno di un'inversione rapida per non dare alla crisi stessa i contorni di una strada senza via d'uscita: la Lazio domenica è la riprova perfetta per quello che potrebbe rappresentare l'esito positivo contro un avversario di alto valore. Molto rischiosa, ma perfetta, e a questo punto non ci sono altre scelte a disposizione.

All'Olimpico, dove non sarà presente la Curva Fiesole con i gruppi organizzati in segno di protesta per i prezzi del settore ospiti ritenuti esosi, potrebbe non esserci nemmeno il grande ex della partita, Danilo Cataldi, ancora alle prese con un problema muscolare che lo ha condizionato contro il Napoli e tenuto fuori contro Monza e Torino: ma quello di ieri è stato solo il primo allenamento della Fiorentina tutta da costruire verso l'appuntamento che vale mezza stagione. Lo riporta il Corriere dello Sport.

https://www.labaroviola.com/adani-firenze-polemica-palladino-merita-di-continuare-come-lo-meritavano-de-rossi-e-fonseca/285765/