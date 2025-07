Il Viola Carpet in programma stasera è sold-out, primo abbraccio della stagione tra Fiorentina e tifosi

Con una nota sul proprio sito ufficiale la Fiorentina ha rivelato che l’evento Viola Carpet in programma stasera è sold out. Ci sarà dunque il primo piccolo bagno di folla per tutte le squadre viola, sia la maschile che la femminile oltre che la primavera. Questo il comunicato:

“ACF Fiorentina informa tutti i tifosi che lo stadio Curva Fiesole del Rocco B. Commisso Viola Park per il Viola Carpet di questa sera è completamente sold out. Si invitano tutti coloro che sono sprovvisti di tagliando da accesso a non recarsi al Viola Park in quanto non sarà attiva la biglietteria.”