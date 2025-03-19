Nazione: “Mini vacanza finita per la Fiorentina, oggi allenamento al Viola Park: ultima sosta prima del finale”

Ultima sosta nella quale mettere benzina nelle gambe per il rush finale

Dopo il lavoro di scarico di lunedì, la Fiorentina ieri si è goduta una giornata di completo relax in seguito al trionfo di domenica sera contro la Juventus. I ragazzi di Palladino (mister e staff compresi) hanno staccato la spina in famiglia. Qualcuno (come ad esempio Fagioli) ha optato per un giorno di mare sulla costa toscana. Oggi si ritroveranno tutti al Viola Park per cominciare a preparare un periodo di stagione che sarà decisivo sul doppio fronte campionato e coppa.

Ultima sosta, quella in corso, nella quale mettere benzina nelle gambe per la volata finale, consapevoli che i viola tra aprile e maggio rimbalzeranno da una gara all'altra ogni tre giorni se centreranno l'obiettivo (non proibitivo) della semifinale di Conference League. In questi giorni al Viola Park mancheranno i nazionali che la prima squadra ha prestato alle rispettive selezioni. Kean e Comuzzo hanno raggiunto Coverciano già domenica sera, Gudmundsson è volato in Islanda, Pongracic si è aggregato alla Croazia. Ndour è in Under 21, Caprini in Under 20 (insieme ad Harder) e Martinelli in Under 19. Lo scrive La Nazione.