Nazione rivela: “Tifosi erano pronti ad andare al Viola Park per la “sveglia” in caso di ko con il Pisa”

3 punti in 5 partite, decisamente troppo poco per le aspettative di una piazza da sempre molto esigente. Sono più i dubbi che le certezze in questo momento e anche il rapporto con la tifoseria rischia di prendere una piega tutta nuova. A Pisa la squadra si è vista rimandare indietro dal settore ospiti, a simboleggiare un momento di tensione non certo episodico. Dalla gara con il Como in avanti i tifosi hanno sempre più rumoreggiato, anche se non hanno intrapreso azioni mirate.

in caso di KO nel derby di domenica scorsa, diversi esponenti della Curva Fiesole sarebbero stati pronti a radunarsi al Viola Park per dare alla squadra una simbolica “sveglia”. Il pareggio ha evitato qualsiasi sviluppo, ma attenzione alle prossime puntate. Prima il Sigma Olomouc in Europa e poi la Roma prima della sosta, due passaggi chiave. Due vittorie riporterebbero il sereno, diversamente ci sarebbero contestazioni importanti. Nel mirino, più del tecnico Pioli, la dirigenza e soprattutto Pradè: intanto Commisso segue tutto dagli Stati Uniti. Lo scrive La Nazione.