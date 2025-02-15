Dal Viola Park: Probabile formazione gigliata contro il Como: 4-4-2 senza Gudmundsson. In attacco la coppia Zaniolo-Beltran

Radio Bruno, durante la tramissione Pentasport, ha voluto parlare della probabile formazione della Fiorentina che affronterà il Como di Fabregas domenica alle 12:30 nel lunch match della domenica. Adl...

Radio Bruno, durante la tramissione Pentasport, ha voluto parlare della probabile formazione della Fiorentina che affronterà il Como di Fabregas domenica alle 12:30 nel lunch match della domenica. Adli va verso il forfait, anche stamattina non si è allenato, ed è sempre più lontano da una convocazione, mentre per Cataldi si prospetta la panchina, con Fagioli e Mandragora a partire titolari dal primo minuto in mediana. Il tandem d'attacco dovrebbe essere formato da Zaniolo-Beltran in un 4-4-2 classico. Linea difensiva con Comuzzo, Pongracic, Ranieri, Gosens: la novità potrebbe essere proprio lo stesso Comuzzo ad agire basso come terzino di destra con Dodò più avanzato sulla stessa corsia a fare l'esterno a tutto campo. Il reparto di centrocampo sarebbe formato quindi dallo stesso giocatore brasiliano, Fagioli, Mandragora, Folorunsho (esterno di sinistra).