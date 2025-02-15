Palladino su Fagioli: "Giocatore duttile e completo che ci darà una grande mano. Sa leggere bene il gioco"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Palladino ha parlato molto bene di un giovane calciatore come Nicolò Fagioli, che ha scelto una piazza importante come Firenze per rilanci...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina Palladino ha parlato molto bene di un giovane calciatore come Nicolò Fagioli, che ha scelto una piazza importante come Firenze per rilanciarsi e per dimostrare le sue doti dopo la brutta squalifica di qualche mese fa. Le dichiarazioni del mister viola fanno intendere quanto questo ragazzo possa diventare importante, già nel breve periodo. Queste le sue dichiarazioni: "Lunedì ha fatto il trequartista ma lui sa legare bene il gioco, facendo la mezzala. E' un giocatore duttile e completo, che ci darà una grande mano. Lui con Adli in futuro? Sì certo, abbiamo tutti giocatori bravi tecnicamente ma anche gli elementi simili possono stare assieme. Non dimenticherei Richardson e Ndour".

Con due mediani metodisti come Adli e Fagioli, la Fiorentina avrebbe più qualità per giocare in avanti il pallone e controllare le transizioni positive; per di più avrebbe molta scelta con i vari Mandragora, Richardson, Folorunsho e Cataldi per essere, all'occorrenza, fisica e difensiva per schermare al meglio gli attacchi pericolosi. Il centrocampista ex Juventus domani contro il Como potrebbe avere una grandissima occasione per dimostrare il proprio valore, partendo dal primo minuto. Nicolò può essere l'arma in più nello scacchiere viola per dinamismo e duttilità. Il mercato è stato fatto con intelligenza dalla società, ora la palla passa a Palladino, che dovrà far girare la formazione nel miglior modo possibile, fino all'ultima giornata, per riportare la Fiorentina dove merita.

https://www.labaroviola.com/sfogo-inzaghi-parlano-ancora-del-corner-con-la-fiorentina-ma-ricordo-quello-dato-al-leverkusen-al-90/288950/