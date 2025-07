Ranieri su Kean: “Moise ama veramente questa città, è felice di giocare nella Fiorentina”

Al termine del Viola Carpet il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato in diretta ai microfoni di Sky Sport:

“Una grande serata, non è scontato avere tutta questa gente, ti dà carica anche per i nuovi arrivati che non conoscono Firenze. Un grandissimo inizio, serve ambizione per migliorarci giorno dopo giorno. Vogliamo fare meglio dello scorso anno in Conference e campionato, e serve sacrificio per raggiungere grandi obiettivi. Abbiamo ritrovato Pioli felice, motivato e pieno d’entusiasmo. Vecchi e nuovi vogliono regalare a Firenze un grande soddisfazione, sara difficile ma dobbiamo alzare i nostri obiettivi“

“Sul piano personale la Nazionale è stata una bella esperienza, inaspettata, e me la sono goduta al massimo. Cercherò di dare tutto per poter esser preso di nuovo in considerazione”.

“Moise? Lui ama veramente questa città, un ragazzo splendido, un grande giocatore ed è felice di giocare nella Fiorentina”.