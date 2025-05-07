Tragedia sfiorata al Viola Park: fulmine cade in campo durante l'allenamento dell'Under 18

Si è rischiato una vera e propria tragedia al Viola Park quando due giorni fa durante un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche un fulmine ha colpito il campo durante l'allenamento del...

A cura di Redazione Labaroviola 07 maggio 2025 11:44

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