Tragedia sfiorata al Viola Park: fulmine cade in campo durante l'allenamento dell'Under 18
Si è rischiato una vera e propria tragedia al Viola Park quando due giorni fa durante un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche un fulmine ha colpito il campo durante l'allenamento del...
Si è rischiato una vera e propria tragedia al Viola Park quando due giorni fa durante un improvviso peggioramento delle condizioni atmosferiche un fulmine ha colpito il campo durante l'allenamento dell'Under 18 della Fiorentina. Fortunatamente non sono stati riportati ne danni ne soprattutto feriti, con la squadra viola che è uscita immediatamente dal terreno di gioco.
Poteva andare molto peggio considerando quando il punto d'impatto del fulmine sia stato vicino ad i giocatori impegnati nella partitella ma fortunatamente tutto è finito bene.