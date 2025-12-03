“Tutti uniti, passo dopo passo”. Il Natale al Viola Park rilancia il patto tra squadra e tifosi

La tradizionale cena di Natale della Fiorentina, ospitata ieri sera nello scenario suggestivo del Viola Park, è stata l’occasione per fare il punto sul momento attuale della squadra e, soprattutto, per ribadire l’importanza di restare uniti. Tra sorrisi, abbracci e la presenza di tutte le componenti del club, hanno preso la parola il direttore generale Alessandro Ferrari e l’allenatore Paolo Vanoli, offrendo messaggi carichi di sentimento e determinazione.

Ferrari, intervenuto ai microfoni ufficiali della società gigliata, ha voluto innanzitutto ringraziare il pubblico viola per la vicinanza mostrata anche nei momenti più complessi: “Vi ringrazio perché siete vicini alla Fiorentina in un momento difficile. Abbiamo vissuto una serata speciale con questi ragazzi unici del QuartoTempo. Qui c’è sempre una bella atmosfera, grazie ai nostri ragazzi che domenica hanno avuto forza e modo di unirsi con la nostra Curva. Questo è il messaggio che vogliamo dare, unità.“

Il direttore generale ha poi ampliato il suo pensiero, riconoscendo il lavoro di tutte le componenti del club, dalla prima squadra alle realtà in crescita del movimento femminile e giovanile: “Grazie anche alle ragazze che stanno facendo un campionato eccezionale, così come i ragazzi del settore giovanile. Ma un grazie speciale per la prima squadra maschile, domenica dopo la partita ho visto tante manifestazioni di rabbia, qualche lacrima e qualche urlo in più, ma tutti con la stessa grinta e la stessa voglia che ci sta portando Paolo Vanoli.”

Un messaggio di fiducia e coesione che ha introdotto l’intervento di Paolo Vanoli. Il tecnico, visibilmente emozionato di fronte all’ambiente e alla struttura del Viola Park, ha voluto condividere le sue sensazioni personali: “Avevo lasciato la Fiorentina allo stadio, ci si allenava ai Campini, vedo adesso il Viola Park e sono emozionato per questo.”

Vanoli ha poi espresso gratitudine per chi ha creduto in lui, rafforzando la promessa di un impegno totale verso i tifosi: “Ne approfitto per ringraziare chi mi ha portato qua, Ferrari, Goretti ma anche la famiglia Commisso. Ringrazio tutti voi, stiamo attraversando un momento difficile, che nessuno si aspettava, ma penso che insieme a questi ragazzi passo dopo passo ne usciremo, è una promessa che abbiamo fatto ai tifosi.” Una serata che, oltre alla convivialità, ha segnato un momento di forte comunione tra società, squadra e tifoseria, confermando un messaggio chiaro: la Fiorentina vuole reagire, e vuole farlo insieme.